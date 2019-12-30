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Новый год и Рождество - 2020

Патриарх Кирилл поздравит космонавтов на МКС с Рождеством по телемосту

Патриарх во время телемоста будет находиться, предположительно, в Храме Христа Спасителя

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравит российских членов экипажа Международной космической станции (МКС) с Рождеством по телемосту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Традиционный телемост с МКС Патриарха Московского и всея Руси Кирилла запланирован на 7 января", - отметили в пресс-службе. Время телемоста в госкорпорации не уточнили.

Общение будет проходить, предположительно, из Храма Христа Спасителя.

Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два российских космонавта Александр Скворцов и Олег Скрипочка (Роскосмос), американские астронавты Кристина Кук, Джессика Меир и Эндрю Морган (NASA), а также итальянский астронавт Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Возвращение на Землю "Союза МС-13" вместе со Скворцовым, Пармитано и Кристиной Кук запланировано на начало февраля 2020 года.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Новый год и Рождество - 2020
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