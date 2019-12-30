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Более 500 осужденных отправились на Новый год из колоний домой благодаря акции ФСИН

Начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Матвеенко отметил, что, благодаря такой акции, "остальным тоже есть к чему стремиться"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Более 500 осужденных в этом году смогли под Новый год отправиться из колоний домой встречать праздник с семьей благодаря впервые проведенной Общероссийской акции ФСИН. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний после Общероссийской акции подведения итогов культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов в исправительных учреждениях в 2019 году.

"В канун Нового года и в день подведения итогов работы впервые в истории уголовно-исполнительной системы ФСИН России предложила поощрить наиболее отличившихся осужденных, - сообщил начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор Александр Матвеенко. - Новый 2020 год встретят дома, освободившись сегодня условно-досрочно, 379 осужденных. Отбывают в отпуск к своим родным и близким (с последующим возвращением в колонию. - прим. ТАСС) - 133 человека". Еще восьми осужденным в праздничные дни предоставлены длительные свидания за пределами колонии.

Матвеенко выразил уверенность, что "это очень хороший подарок для многих наших подопечных, и, глядя на них, остальным тоже есть к чему стремиться".

Как сообщили во ФСИН, в 2019 году в исправительных учреждениях прошло более 274 тыс. культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований и конкурсов, за участие в которых были поощрены около 123 тыс. осужденных. Из них в течение года более 20 тыс. человек были освобождены условно-досрочно, 120 было предоставлено право проживать с семьей за пределами колоний-поселений, более 11,5 тыс. осужденных неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом наказания, а 6 тыс. осужденных были переведены в учреждения с более мягким видом режима. Кроме того, более тысячи осужденных были поощрены правом проведения отпуска с выездом за пределы колонии. Проведение таких конкурсов в местах лишения свободы, в том числе конкурса на звание "Лучший отряд осужденных", помогает решить приоритетную задачу воспитательной работы - обеспечение полезной занятости подопечных, подчеркнули во ФСИН. В ходе общероссийской акции по подведению итогов в режиме видео-конференц-связи в колониях прошли награждения осужденных почетными грамотами, благодарностями и дополнительными свиданиями с родственниками. А в ИК-46 по Свердловской области за спортивные успехи несколько осужденных получили звания "Мастер спорта" и кандидат в мастера спорта - им вручили удостоверения и соответствующие знаки.

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