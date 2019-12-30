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Онлайн-мониторинг систем теплоснабжения с 2020 года запустят в двух городах России

Речь идет об Орске и Йошкар-Оле

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Минстрой России с 2020 года запустит пилотный проект по онлайн-мониторингу надежности систем теплоснабжения в Орске Оренбургской области и Йошкар-Оле Республики Марий Эл, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Этот механизм позволит органам муниципальной и региональной власти в любой момент иметь актуальные данные о состоянии систем теплоснабжения и принимать эффективные инвестиционные решения, чтобы прежде всего не допускать сбоев при обеспечении теплом граждан во время отопительного периода", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Максима Егорова.

Разработанный Минстроем совместно с некоммерческим партнерством "Российское теплоснабжение" механизм мониторинга позволит фиксировать в режиме реального времени фактические показатели надежности систем теплоснабжения, а также анализировать и оценивать системы теплоснабжения, которые будут разделены на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Для внедрения новой модели мониторинга в двух пилотных регионах был проведен предварительный аудит состояния тепловых систем. Глава Минстроя Владимир Якушев является куратором по улучшению социально-экономических показателей Республики Марий Эл.

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