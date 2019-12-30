Детей, сбитых автомобилем на тротуаре в Нижнем Новгороде, выписали из больницы

ТАСС, 30 декабря. /ТАСС/. Все девять подростков, которые были сбиты 7 декабря автомобилем на тротуаре в Нижнем Новгороде, выписаны из больницы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Все подростки, пострадавшие в ДТП 7 декабря 2019 года, выписаны из Нижегородской областной детской клинической больницы", - сообщили в пресс-службе.

ДТП произошло вечером 7 декабря на ул. Горького. По данным регионального УГИБДД, водитель Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не уступил преимущество в движении и столкнулся с машиной Audi, которая в свою очередь задела еще один автомобиль и вылетела на тротуар, по которому шла в театр группа школьников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых. Женщина, сопровождавшая группу, умерла в больнице от полученных травм.

Следователи управления СК возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 43-летний водитель "Тойоты" по решению суда был заключен под стражу.