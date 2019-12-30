Альбом избранных фото- и видеоматериалов о деятельности Путина появился на сайте Кремля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Избранные фото- и видеоматериалы к 20-летию работы Владимира Путина на высших государственных постах в понедельник вечером стали доступны на официальном сайте российского лидера. Проект получил название "Путин. 20 лет" (20.kremlin.ru), его появление на кремлевском портале приурочено к годовщине событий 31 декабря 1999 года, когда после отставки первого президента РФ Бориса Ельцина Путин, возглавлявший правительство страны, стал исполняющим обязанности главы государства.

В частности, на портале размещены записи новогодних обращений Ельцина и Путина 31 декабря 1999 года, кадры передачи и.о. главы государства "ядерного чемоданчика" в Кремле и посещения Путиным в тот же день Гудермеса уже в новом качестве. Также на сайте доступны видеозаписи полета президента РФ на истребителе Су-27 в марте 2000 года и выхода главы государства на татами, кадры встреч Путина с мировыми лидерами и эпизоды из поездок по регионам.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в альбом включены избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Путина и в качестве президента, и в качестве премьер-министра. По его словам, речь идет о наиболее ярких и интересных фотографиях и видеозаписях прошлых лет, причем среди материалов "есть то, что публиковалось, но наверняка уже забылось", а некоторые снимки и записи публикуются впервые.

В настоящее время соответствующий раздел на сайте Кремля наполнен материалами с 2000 по 2004 год включительно. В эту часть попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. Как отмечается на сайте, просмотр этих материалов полностью рассчитан на примерно 2,5 часа. По словам Пескова, в течение нескольких недель в альбом будут добавляться записи и фотокарточки, касающиеся последующих лет.