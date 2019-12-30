Посольство РФ в Польше напомнило властям республики о вкладе СССР в победу над фашизмом

ВАРШАВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Варшаве ответило в понедельник на заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о позиции Варшавы в отношении исторических событий прошлого века и Второй мировой войны, в том числе по пакту Молотова - Риббентропа.

В указанном документе из четырех страниц, размещенном Моравецким в воскресенье на его странице в Twitter, содержатся в том числе утверждения о якобы существовавшем "союзе Гитлера и Сталина", а также о "коммунистических преступлениях". Эта публикация была сделана премьером на фоне прочей реакции, последовавшей за тем, как 19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Президент тогда отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".

Как указало в распространенном в понедельник заявлении российское посольство, в утверждениях Моравецкого ничего нового нет и "ничего не говорится о том, чему были посвящены высказывания президента России, которые вроде бы собирался опровергать господин премьер-министр, - о политике умиротворения гитлеровской Германии, которую проводили западные державы и Польша вместе с ними вплоть до 1939 года, о срыве - при активном участии Польши - усилий Советского Союза по организации коллективной безопасности перед лицом фашистской угрозы, о позорном мюнхенском сговоре, после которого Польша вместе с Германией захватывала чехословацкие земли, об антисемитских настроениях в довоенном руководстве Польши".

"Когда господин премьер-министр в контексте Второй мировой войны привычно ставит на одну доску "нацизм и коммунизм", гитлеровскую Германию и Советский Союз и пишет о "сопротивлении Польши и всей свободной и демократической сегодня Европы, вставшей на борьбу против двух тоталитаризмов", он забывает о том, что до нападения Германии на Советский Союз все европейские страны, подвергавшиеся немецкой агрессии, сопротивлялись от силы месяц-полтора, а настоящее сопротивление немецкая военная машина встретила только со стороны Красной армии, перемоловшей на советско-германском фронте три четверти гитлеровских дивизий, и это Советскому Союзу в решающей степени обязаны "страны свободной и демократической сегодня Европы", в том числе Польша, своим нынешним свободным существованием", - указало посольство РФ.

"Господин премьер-министр совершенно прав в том, что "российский народ - это народ свободных людей". Именно поэтому мы никогда не примиримся с осквернением памяти наших предков, попытками перечеркнуть их подвиг, навязать нам однобокое, ущербное и лживое представление об истории нашей страны", - подчеркивается в заявлении российской дипмиссии.

Пакт о ненападении

Договор о ненападении между СССР и нацистской Германией был подписан в Москве 23 августа 1939 года председателем Совета Народных Комиссаров СССР, народным комиссаром по иностранным делам Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом. К пакту прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе в случае территориально-политического переустройства. В нем предусматривалось включение Литвы и западной части Польши в сферу интересов Германии (с переходом Вильнюса, на тот момент польского, в состав Литвы), а Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных областей Польши - в сферу интересов СССР.