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Новый год и Рождество - 2020

Медведев в новогодние праздники рассчитывает покататься на лыжах в Сочи

Премьер-министр пожелал россиянам хорошо отметить Новый год

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев в новогодние праздники рассчитывает покататься на лыжах в Сочи. Как рассказал премьер журналистам, он "с большим вниманием и надеждой" следит за прогнозом синоптиков и ждет, какая погода сложится в Красной Поляне.

"Если там будет снег, то я, естественно, туда поеду... встречать Новый год и кататься на лыжах. Ничего особенного, надеюсь, что это состоится", - сказал Медведев.

Премьер-министр пожелал "всем хорошо отметить Новый год, покататься на лыжах, кто катается, или просто погулять, набраться сил".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать планов Владимира Путина на предстоящие выходные. Традиционно президент встречает наступление Нового года в кругу родных и близких. В прошлом году глава государства рассказывал о планах поиграть в хоккей и покататься на лыжах в длинные новогодние выходные. На Рождество 7 января он посетил рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.

Ранее Песков говорил, что этот праздник для президента "семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно". Представитель Кремля также традиционно не исключает появления каких-либо мероприятий в графике Путина в январские праздники. Так, на 8 января 2020 года запланирован визит Путина в Турцию на церемонию запуска газопровода "Турецкий поток".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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