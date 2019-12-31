Следователи СК направили в суд более 80 тыс. уголовных дел в 2019 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета довели до суда более 80 тыс. уголовных дел в уходящем году. Об этом в поздравлении сотрудникам заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Результаты проделанной в 2019 году работы внушают нам определенный оптимизм. Достаточно сказать, что в минувшем году следователями в суд направлено более 80 тыс. уголовных дел. Это огромный и напряженный труд", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте СК.

Бастрыкин также отметил значительные успехи сотрудников ведомства в расследовании терактов, "в том числе совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики". Председатель СК указал на успешные усилия по ликвидации каналов финансирования и внешней поддержке террористических группировок, а также напомнил о возбужденных делах по фактам тяжких и особо тяжких преступлений "против мира и безопасности человечества" в Донбассе.

В 2019 году сотрудники СК при взаимодействии с ФСБ и МВД расследовали несколько тысяч ранее нераскрытых преступлений, отметил Бастрыкин.

"Необходимо приложить все усилия для защиты прав людей и укрепления экономической безопасности страны, обеспечивая неотвратимость наказания! Рассчитываю на вашу принципиальность, профессионализм, высокие моральные качества и твердость служения закону!" - заключил председатель СК.