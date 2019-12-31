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В Перми из-за снегопада закрыли аэропорт

Это необходимо для очистки полосы от снега

ПЕРМЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) закрыли из-за снегопада, прием и отправка самолетов временно приостановлены. Об этом ТАСС во вторник сообщили в справочной воздушной гавани.

"У нас задержка рейсов. Дело в том, что выпало огромное количество снега, и поэтому для чистки полосы аэропорт ориентировочно закрыт до 16 часов местного времени [14:00 мск] на прием и вылет самолетов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что один из самолетов авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Пермь, ушел на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбург, ориентировочно он вернется в краевую столицу в 15:25 (13:25 мск). По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, также из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге совершил посадку самолет рейса ZF-5928 Гоа - Пермь.

Согласно данным онлайн-табло Международного аэропорта "Пермь", во вторник должны улететь восемь самолетов в Москву и один в Сочи, также аэропорт должен принять девять самолетов из Москвы, один из Сочи, Екатеринбурга и Камрани (Вьетнам).

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, в регионе сегодня облачная погода, снег, утром и днем местами сильный, метели. Температура воздуха утром до минус 15 градусов, в горах и низинах до 20 градусов.

Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Новый терминал международного аэропорта Перми, открывшийся в 2017 году, может принимать до 4,5 млн пассажиров в год, в среднем здесь обслуживают до 20-25 рейсов в сутки. 

Теги
РоссияПермский край
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