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ВЦИОМ: россияне назвали главные блюда на новогоднем столе

Согласно результатам опроса, это "Оливье" и "Селедка под шубой"
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© Tatyana Malova/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что наиболее популярными блюдами на новогоднем столе у россиян будут салат "Оливье" (73%), мандарины (65%) и салат "Селедка под шубой" (60%). Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам опроса, россияне также планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты "Цезарь" (18%) и "Греческий" (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%) и другие блюда. В то же время 5% респондентов затруднились ответить на вопрос, еще 4% участников опроса не знают, будут ли готовить или пойдут в гости или ресторан.

Более половины россиян (56%) отметили, что в новогоднюю ночь выпьют шампанского, этот показатель уменьшился на 16% по сравнению с 2009 годом (72%). Россияне также будут пить вино (21%), водку (15%), коньяк (13%). Еще 52% опрошенных планируют пить безалкогольные напитки.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 декабря среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияНовый год и Рождество - 2020
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