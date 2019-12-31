Кабмин установил порядок предоставления трансфертов из бюджета ФОМС на оплату труда врачей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которым утверждаются правила предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Принятые решения направлены на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, и повышение доступности медицинской помощи населению.

"За счет межбюджетных трансфертов в бюджетах территориальных фондов ОМС будет сформирован нормированный страховой запас в части средств для софинансирования расходов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - говорится в пояснительной записке к документу.

Уточняется, что порядок формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда, условия предоставления этих средств медицинским организациям, а также порядок их использования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала будут устанавливаться Минздравом. Контроль за использованием средств будет осуществлять ФОМС, органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, а также территориальные фонды.

Документ подготовлен Минздравом в целях реализации национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.