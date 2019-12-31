Посмертное донорство органов. Что предлагает новый законопроект?

По действующим нормам, желание или нежелание человека стать посмертным донором может быть зафиксировано, например, в его медицинских документах работниками медучреждения или нотариусом.

На практике же супруги и родственники погибшего или находящегося в тяжелом состоянии человека могут известить больницу о его воле, поскольку обычно достоверной информации о воле покойного нет.

"Задавать родственнику вопрос о возможности изъятия органов у его умершего близкого, в общем-то, безнравственно, — поясняет директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. — Это безнравственно, потому что у него горе и ему не до этого, и безнравственно, потому что в большинстве случаев он сделает ошибку: скажет "нет" и убьет несколько человек, которые ожидают эти органы. Эта позиция четко высказана Конституционным судом РФ", — считает он.

По его словам, потребность в различных видах трансплантации органов в России в десять раз превышает количество проведенных в 2018 году операций, но трансплантаций каждый год все-таки становится больше.