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Посмертное донорство органов. Что предлагает новый законопроект?

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Проект закона о донорстве органов и их трансплантации предполагает, что медикам реже придется выяснять мнение родственников или супругов в случае смерти человека. Авторы предлагают составить базу прижизненных волеизъявлений, в которых можно запретить использовать свои органы для трансплантации после смерти. Также появится понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.

Основные принципы трансплантации и донорства органов

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Трансплантация органов применяется, только если это необходимо и другие методы лечения не могут помочь пациенту. 

У живого человека для пересадки могут взять части печени, тонкой кишки, поджелудочной железы, долю легкого и почку. Донором может стать только совершеннолетний родственник пациента.

При посмертном донорстве для трансплантации могут использовать: сердце, легкое (легкие), долю легкого, трахею, комплекс сердце — легкое, почку (почки), печень (ее часть), поджелудочную железу (ее часть), поджелудочную железу с 12-перстной кишкой, кишечник или его фрагменты.

Как это происходит сейчас?

2

По действующим нормам, желание или нежелание человека стать посмертным донором может быть зафиксировано, например, в его медицинских документах работниками медучреждения или нотариусом.

На практике же супруги и родственники погибшего или находящегося в тяжелом состоянии человека могут известить больницу о его воле, поскольку обычно достоверной информации о воле покойного нет.

"Задавать родственнику вопрос о возможности изъятия органов у его умершего близкого, в общем-то, безнравственно, — поясняет директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова, главный специалист-трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье. — Это безнравственно, потому что у него горе и ему не до этого, и безнравственно, потому что в большинстве случаев он сделает ошибку: скажет "нет" и убьет несколько человек, которые ожидают эти органы. Эта позиция четко высказана Конституционным судом РФ", — считает он.

По его словам, потребность в различных видах трансплантации органов в России в десять раз превышает количество проведенных в 2018 году операций, но трансплантаций каждый год все-таки становится больше.

Что предлагает законопроект?

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По словам Готье, Минздрав в дополнение к функционирующей уже три года и постоянно совершенствующейся Системе учета доноров, органов и транслантаций предлагает создать:

  • Регистр волеизъявлений граждан, включающий сведения о несогласии на изъятие их органов после смерти в целях трансплантации;

  • Регистр посмертных доноров, включающий сведения о посмертных донорах и донорских органах, изъятых у них в целях трансплантации; 

  • Регистр прижизненных доноров, включающий сведения о прижизненных донорах и донорских органах, изъятых у них в целях трансплантации;

  • Регистр реципиентов, содержащий сведения о реципиентах, в том числе тех, кому трансплантация органов осуществлена за пределами Российской Федерации и получающих в связи с этим медицинскую помощь в Российской Федерации.

Совершеннолетний гражданин может при жизни заявить о своем несогласии на посмертное донорство органов. Если заявление сделано в письменном виде, оно должно быть заверено руководителем медицинской организации или нотариусом. Также можно выразить свое несогласие в устной форме в присутствии двух свидетелей лечащему врачу или медработнику, принимающему участие в обследовании и лечении. 

Заявления предлагают собирать в специальный Регистр волеизъявлений граждан. Изменить свое решение можно будет в любой момент. 

Если человек не выразил свою волю, у супруга или близкого родственника есть возможность в течение трех часов после после сообщения ему о смерти человека в письменной форме заявить о том, что при жизни погибший не хотел быть донором. Также родственник может выразить свое несогласие на изъятие органов у умершего в целях трансплантации. 

Если информации от родственников не поступит и при отсутствии возможности информировать их в течение двух часов после установления смерти, врачи по презумпции согласия получат право признать умершего донором.

Кто будет решать за несовершеннолетних и недееспособных граждан?

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Если приемлемым посмертным донором является несовершеннолетний или недееспособный гражданин, решение принимают родители. 

Один из родителей умершего имеет право в течение двух часов после сообщения медицинской организацией о констатации смерти дать письменное добровольное согласие на изъятие донорских органов у умершего или отказаться от дачи такого согласия.

Сведения вносятся в Регистр посмертных доноров.

Если родителей нет — донорство невозможно. Изъятие донорских органов не допускается, если в указанное время ни один из родителей на дал согласие или установлен факт, что родители не сошлись во мнении. 

Предполагается, что закон может вступить в силу 1 июня 2021 года.

 

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