Захарова пожелала россиянам в 2020 году мира, радости и здоровья

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам мира и здоровья в наступающем Новом году, а также считает необходимым делиться радостью, не быть равнодушными и помогать друг другу.

"Мира... Мира и здоровья. Жизнь сложна, у многих людей происходят драматические, страшные события, у кого-то наоборот радостные. Я считаю, что радостью надо делиться, помогать друг другу, не быть безучастными", - рассказала Захарова в новогоднем интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, нужно любить жизнь, ведь часто она дарит надежды и удачу. "Нужно любить друг друга, любить жизнь. Она, бывает, и подводит, но часто дарит неожиданные моменты, дарит надежды и удачу", - отметила Захарова.

Кроме того, дипломат назвала сохранение мира и неразвязывание новых глобальных войн самым значимым достижением уходящего года. "Это огромное достижение, учитывая то сумасшествие, которое мы сейчас часто наблюдаем", - добавила официальный представитель МИД РФ.