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Новый год и Рождество - 2020

Захарова пожелала россиянам в 2020 году мира, радости и здоровья

Официальный представитель МИД России назвала сохранение мира и неразвязывание новых глобальных войн самым значимым достижением уходящего года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам мира и здоровья в наступающем Новом году, а также считает необходимым делиться радостью, не быть равнодушными и помогать друг другу.

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"Мира... Мира и здоровья. Жизнь сложна, у многих людей происходят драматические, страшные события, у кого-то наоборот радостные. Я считаю, что радостью надо делиться, помогать друг другу, не быть безучастными", - рассказала Захарова в новогоднем интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, нужно любить жизнь, ведь часто она дарит надежды и удачу. "Нужно любить друг друга, любить жизнь. Она, бывает, и подводит, но часто дарит неожиданные моменты, дарит надежды и удачу", - отметила Захарова.

Кроме того, дипломат назвала сохранение мира и неразвязывание новых глобальных войн самым значимым достижением уходящего года. "Это огромное достижение, учитывая то сумасшествие, которое мы сейчас часто наблюдаем", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНовый год и Рождество - 2020
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