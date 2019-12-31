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Новый год и Рождество - 2020

Захарова рассказала, какой подарок хотела бы получить от Деда Мороза

Желанным подарком для официального представителя российского МИД стали бы мир, спокойствие и атмосфера праздника

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что хотела бы получить в качестве новогоднего подарка мир, спокойствие и атмосферу праздника.

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"Глобально я очень хочу спокойствия и мира, - сказала она в новогоднем интервью ТАСС, отвечая на вопрос о том, чего ждет от Деда Мороза. - А еще особой атмосферы праздника. Она творится людьми. Когда я смотрю на Москву и Подмосковье - это что-то фантастическое! Вы знаете, я просматриваю ленты социальных сетей, вижу яркие фотографии и думаю: "Ой, это, наверное, какой-нибудь Париж, наверное, это где-то в районе Лондона, Рима. Или, может быть, это Нью-Йорк". А потом я понимаю, что все это Москва".

"Она [Москва] такая разная - современная, старинная, интересная, веселая, - продолжила Захарова. - Хочу сказать слова благодарности тем, кто сделал Москву по-настоящему праздничной".

Официальный представитель МИД РФ призналась, что глобальными пожеланиями дело не ограничивается, хотя "та часть, когда ты хочешь что-то конкретное, на самом деле осталась в прошлом". "Мне нравится дарить подарки, нравится витающая в воздухе атмосфера праздника, - добавила она. - Этого бывает достаточно".

Отвечая на вопрос о том, что бы она пожелала на Новый год мировым лидерам, например, президенту США Дональду Трампу или президенту Украины Владимиру Зеленскому, Захарова ответила, что хотела бы "пожелать себе о них не думать в новогоднюю ночь". "И желательно еще пару дней после Нового года. Я себе этого искренне желаю", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаНовый год и Рождество - 2020
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