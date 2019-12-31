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Посольство России в Швеции ответило на заявление шведского министра о "российских троллях"

Ранее Андерс Игеман заявил, что на одно из его сообщений в Facebook совершили информационную атаку, организованную противниками развития в стране сетей 5G

СТОКГОЛЬМ, 31 декабря. /ТАСС/. Россия открыта к сотрудничеству со Швецией, особенно с теми ее представителями, кто не ищет "русских троллей". Об этом во вторник написало посольство РФ в королевстве на своей странице в Facebook в ответ на интервью шведского министра энергетики и информационных технологий Швеции Андерса Игемана агентству ТТ.

"Хотели бы заверить министра в ошибочности его мнения о том, что в нашей стране связывают развитие технологии 5G с негативным влиянием на общественное здоровье. Напротив, мы открыты к сотрудничеству со шведскими партнерами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках "русских троллей", - отметило диппредставительство.

Андерс Игеман заявил в понедельник, что на одно из его сообщений в Facebook была совершена информационная атака с использованием так называемых троллей, организованная противниками развития в стране пятого поколения мобильной связи 5G. К этому сообщению было оставлено почти 2 тыс. комментариев вместо нескольких сотен. Содержание большей части, как отметил сам министр, говорит о том, что кто-то заинтересован в создании негативного информационного фона вокруг темы развития нового поколения связи. Игеман видит за этим "российские интересы".

"Нам особенно приятно, что возросший интерес к его публикациям, в том числе посвященным тематике 5G, Андерс Игеман связывает именно с нашей страной. Судя по охвату реакции, на недавний пост министра ответили практически все россияне, владеющие шведским языком! Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях", - прокомментировали в посольстве.

"Надеемся, что и впредь он не будет забывать о России, но не как об угрозе, а как о потенциальном надежном партнере. С Новым годом, Андерс! С Новым годом, Швеция!" - также добавили в посольстве РФ.

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