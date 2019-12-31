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Новый год и Рождество - 2020

Более 80 московских музеев будут бесплатно работать в новогодние праздники

К январским праздникам они подготовили разнообразные тематические выставки, посвященные Новому году и Рождеству

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут свободно посещать более 80 городских музеев, галерей и выставочных залов в новогодние праздники - со 2 по 5 января, а также 8 января. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В новогодние праздники 84 музея, подведомственных департаменту культуры города Москвы, откроют двери для всех желающих. Среди них Московский музей современного искусства, музей-панорама "Бородинская битва", Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник "Коломенское" и многие другие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со 2 по 5 января, а также 8 января учреждения будут работать по своему обычному графику, но перед посещением рекомендуется уточнить информацию на сайте. А 1, 6 и 7 января 2020 года большинство музеев будет закрыто.

Как отмечается в сообщении, столичные музеи подготовили к январским праздникам разнообразные тематические выставки, посвященные Новому году и Рождеству. В частности, во дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское" можно будет бесплатно сходить на выставку "Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения", гостям расскажут, как новогоднюю ель было принято украшать в конце XIX - начале XX века. А в музее-заповеднике "Царицыно" будет работать экспозиция, посвященная подаркам, которые получали с 80-х годов XVIII века до 1917 года несколько поколений династии Романовых.

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