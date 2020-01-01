Минюст назвал главные новеллы в юстиции в 2020 году

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Министерство юстиции России по просьбе ТАСС назвало некоторые значимые новеллы в сфере юстиции, которые вступают в силу в этом году, среди них закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания в СИЗО, ИВС и колониях, введение для адвокатов гонорара успеха, а также возможность извещения должников через СМС-сообщения.

Компенсации заключенным

Одна из них - это закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым, которым не обеспечены надлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также осужденным, находящимся в местах лишения свободы. В Минюсте отметили, что закон на национальном уровне создает механизм компенсаций за нарушения требований законодательства РФ и международных договоров о содержании заключенных. Размер компенсации будет определяться судами, исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий. При этом размер выплат не будет зависеть от наличия или отсутствия вины должностных лиц учреждений, бремя доказывания будет возложено на лиц, не обеспечивших надлежащие условия, а выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный срок.

До сих пор компенсации за нарушения условий содержания заключенных присуждал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где такие жалобы стали одними из самых массовых. Таким образом, создание механизма компенсаций на национальном уровне позволит снизить число таких обращений в ЕСПЧ. В 2010 году такой компенсаторный механизм был введен в России за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. После этого, как ранее сообщил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин, поток жалоб на долгие судебные процессы и исполнение их решений почти иссяк. Он уверен, что российские суды сформируют практику определения достойных размеров компенсаций и за нарушения прав осужденных. Законом также предусмотрено, что в течение 180 дней со дня его вступления в силу лицо, уже подавшее жалобу в ЕСПЧ, по которой еще не принято решение, сможет обратиться за компенсацией в российский суд, указав дату и номер жалобы в ЕСПЧ.

У обратившегося за компенсацией останется право требовать также возмещения вреда, причиненного действиями органов власти, должностных лиц, либо незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры или суда в порядке гражданского иска, но он уже не сможет подать иск о возмещении морального вреда.

Закон был принят Госдумой 17 декабря, опубликован 28 декабря и вступит в силу через 30 дней после опубликования.

Реорганизация службы приставов

1 января 2020 года вступает в силу закон "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он приравнивает по статусу службу приставов к правоохранительным органам - таким же, как полиция и органы исполнения наказаний. Хотя в службе приставов сохранятся и гражданские должности, для части приставов будут предусмотрены специальные звания - от прапорщика до генерала внутренней службы РФ. Например, руководители территориальных управлений ФССП после переаттестации получат звания полковников внутренней службы. Как и в полиции, при приеме на работу с приставами будет заключаться контракт, повысятся требования к профессиональной подготовке. В частности, для приставов-исполнителей станет обязательным высшее образование - юридическое или экономическое. Механизм социального и пенсионного обеспечения будет таким же, как у пожарных, таможенников и ряда других служб, где предусмотрен "иной вид госслужбы" (не гражданской). Изменится даже форма приставов - согласно разработанным Минюстом нормативным актам, приставы сменят привычную граффитово-черную форменную одежду на обмундирование темно-синего цвета.

При приеме на работу сотрудники органов принудительного исполнения будут проходить как профессиональный, так и психологический отбор, где среди факторов риска будут учитываться злоупотребление алкоголем или потребление наркотических веществ без назначения врача, совершение уголовно наказуемых деяний, склонность к злоупотреблению должностными полномочиями и к зависимости от азартных игр. Для отдельных должностей будет предусмотрена проверка на полиграфе. В числе качеств, которые будут учитываться при приеме в органы принудительного исполнения, числятся уровень общего интеллектуального развития, эмоциональная устойчивость, уровень выдержки, решительности, настойчивости, дисциплинированность, честность, способность брать на себя ответственность за свои решения и уровень самокритичности.

В анкете кандидаты должны будут указывать владение иностранными языками, наличие вида на жительство в иностранном государстве, членство в политических партиях, наличие спортивного звания, а также сообщать о поездках за границу. Предполагается, что переаттестация приставов продлится в течение полугода.

СМС-сообщения должникам

Среди значимых законов, вступающих в силу с 1 января, в Минюсте назвали и закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве", который позволит приставам извещать стороны исполнительного производства, в том числе должников, через личный кабинет в Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также с их согласия и через СМС-сообщения на номер телефона, который они предоставят приставам. Это позволит взыскателям удаленно узнавать о ходе исполнительного производства, в том числе о предпринимаемых действиях, а должникам - о примененных к ним мерах принудительного исполнения: от принудительного списания средств со счета до ограничения права выезда за рубеж. По всей вероятности, первые СМС-извещения должники смогут получать уже к середине года. Как сообщили ТАСС в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, пока в службе "принимаются меры по обеспечению реализации положений закона".

Гонорар успеха

С 1 марта вступят в силу изменения в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ", отметили в Минюсте. Одной из значимых новелл в нем станет введение так называемого гонорара успеха - возможности включать в соглашение с адвокатом условия, по которому размер вознаграждения будет зависеть от результата оказания адвокатом юридической помощи, в том числе от решения, которое вынесет суд. Правда, это возможно лишь по гражданским и арбитражным делам и не может применяться при оказании адвокатом услуг по уголовным делам или делам об административных правонарушениях.

Введение гонорара успеха в России обсуждалось более 10 лет. В 2007 году Конституционный суд РФ фактически запретил такие гонорары из-за возможной недобросовестности участников такого договора. Но в судейской среде поддерживают новеллу. Секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов отмечал, что с тех пор в гражданском законодательстве прошли серьезные изменения, в нем была закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений.

По его мнению, введение гонорара успеха с одной стороны будет стимулировать адвокатов к отказу от отстаивания заведомо бесперспективных и надуманных позиций, поскольку риск поражения переносится от клиента к адвокату, а с другой стороны даст возможность даже не очень богатым людям, которые не могут позволить себе дорогого юриста, получить помощь хорошего адвоката за счет средств, полученных, например, по итогам суда при споре о наследстве. Момотов не исключил, что гонорары успеха приведут к появлению института судебных инвестиций, когда профессиональные юристы будут оценивать потенциальную возможность выигрыша дела и предлагать потенциальному истцу, у которого нет своих средств, оплатить юристов за счет юридической компании, а та получит прибыль от части выигранной в суде суммы.

Поправки в закон об адвокатуре коснутся и вопросов приостановленного статуса адвоката - адвокат сможет подавать заявление о приостановлении своего статуса по личным обстоятельствам, восстановить его можно будет не ранее, чем через год, но не позднее, чем через 10 лет, на приостановившего статус также будет распространяться действие кодекса профессиональной этики адвоката. Также они касаются и вопросов заключения адвокатами партнерского договора между собой, формирования советов Федеральной палаты адвокатов России, региональных палат и выборов их президентов.

"Детские" места в СИЗО

Кроме того, отметили в Минюсте, в этом году вступят в силу разработанные Минюстом и принятые Госдумой 12 декабря прошлого года изменения в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", направленный на улучшение условий содержания в СИЗО женщин, имеющих при себе детей, и беременных.

"Предлагается установить норму санитарной площади на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, в размере не менее 4 кв. м, а также предусмотреть положение о том, что женщины, имеющие при себе детей в возрасте до трех лет, и беременные женщины содержатся отдельно от остальных подозреваемых и обвиняемых", - отметили в Минюсте.

До сих пор для малолетних детей вообще не была предусмотрена площадь в камере - санитарная площадь устанавливалась лишь для подозреваемых и обвиняемых, хотя для мам с детьми и предусматриваются улучшенные условия - отдельные камеры с площадью не менее 8 кв. м для каждой из женщин и необходимой мебелью для ребенка.

По данным ФСИН, колонии и СИЗО ежегодно становятся первым домом для 1,2 тыс. новорожденных. Число беременных женщин и женщин с маленькими детьми в местах лишения свободы и СИЗО остается почти стабильным. В 2016 году там находилась 1521 беременная женщина (788 - в колониях, 733 - в СИЗО), в 2015 году - 1761, в 2014 году - 1858, в 2013 году - 1999. Хотя с 1997 года в России была введена отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми до достижения ими восьмилетнего возраста (с 2001 года - до достижения 14 лет), она не распространяется на обвиняемых в тяжких преступлениях. В 2018 году в России на учетах инспекций состояло 9 тыс. осужденных мам с отсрочкой от наказания. В июле этого года ФСИН совместно с Советом при президенте РФ по правам человека и гражданскому обществу (СПЧ) предложили запретить заключать под стражу беременных женщин и женщин с малолетними детьми, как и инвалидов I и II групп, за исключением обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.