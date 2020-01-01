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Новая система обращения с ТКО

Москва перешла на раздельный сбор отходов с 1 января

Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Столица досрочно перешла на раздельный сбор отходов с 1 января: бумагу, пластик, стекло и металл теперь нужно выбрасывать в отдельный контейнер. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве с сегодняшнего дня досрочно стартует программа раздельного сбора отходов. Согласно федеральному законодательству, столица должна была перейти на новую систему обращения с отходами только с 2022 года, однако правительство Москвы приняло решение сделать это раньше. Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры: синие - для бумаги, пластика, стекла и металла, а серые - для всех остальных отходов", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня порядка 88% отходов Москвы вывозили на полигоны. При этом, если сортировать и выбрасывать их в специальные контейнеры, объемы захоронения можно радикально сократить, а долю вторичной переработки увеличить.

"Для вторичной переработки важно, чтобы бумага, пластик, стекло и металл оставались сухими и чистыми, - этого можно добиться благодаря сортировке. После вывоза отходы попадут на досортировку, где пройдут дополнительную очистку и подготовку к промышленному применению отпрессуются, а после - отправятся на предприятия вторичной переработки. Из переработанных отходов делают канцелярскую, туалетную бумагу, бумажные полотенца, строительные и изоляционные материалы, гофрокартон, стеклянные бутылки, банки, ПЭТ-тару, упаковки, контейнеры и ящики, строительные материалы и многое другое", - отмечается на сайте.

Специалисты считают, что таким образом может быть переработано около половины столичных отходов. Голосование в рамках проекта "Активный гражданин" показало, что больше 70 процентов москвичей поддерживают новую систему. Все замечания можно направлять в раздел "Уборка и мусор" в приложении "Наш город". Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 150-75-43.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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