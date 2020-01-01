В Краснодарском крае прошли новогодние забеги в поддержку здорового образа жизни

КРАСНОДАР, 1 января. /ТАСС/. В Краснодаре прошли символические забеги в честь Нового года, направленные на поддержку здорового образа жизни. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба администрации города.

"В новогоднем "марафоне", который в этом году составил 2020 м, утром 1 января приняли участие 450 человек, многие из них по традиции были в новогодних костюмах. Дистанцию в 20 км в Краснодаре преодолели 120 человек", - говорится в сообщении. Организаторы уточнили, что в забеге приняли участие два бегуна из Испании, которые специально с этой целью приехали в Краснодар.

Забег был благотворительным. В этот раз участники помогут военнослужащему, офицеру Нурлыбеку Сахибеденову, удостоенному Ордена Мужества, медалей "За отвагу" и "За воинскую доблесть". Выполняя служебные обязанности, он потерял ногу, но по-прежнему остается в строю, сам участвует в забегах.

Как уточнила ТАСС президент Федерации легкой атлетики Сочи Татьяна Мезенцева, забег "Каникулы в Сочи" также предполагал две дистанции - 2020 метров и 20 км. Она добавила, что на забег участники приходят не за победой. Главная их цель - пропаганда здорового образа жизни.

"Мы бежали две дистанции: 2020 метров и 20 км. В 11:00 был старт. Забегом его тяжело назвать, потому что это больше похоже на встречу друзей и новые знакомства. Здесь не стоит задача выиграть. Не каждый сможет подняться 1 числа и пробежать дистанцию. Только те, кто ведет здоровый образ жизни", - сказала ТАСС Мезенцева.

Новогодний "антиалкогольный" забег состоялся в городе-курорте Геленджике. Там, по сообщению администрации города, несмотря на проливной дождь, на дистанцию вышли более 100 человек, они пробежали 2 км по набережной города.