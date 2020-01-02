Роспотребнадзор усилил контроль на границе Приамурья с Китаем из-за вспышки пневмонии

ТАСС, 2 января. Управление Роспотребнадзра по Амурской области усилило санитарно-карантинный контроль на границе с Китаем в связи с участившимися случаями заболевания пневмонией, сообщает ведомство в четверг.

"В связи с регистрацией в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) случаев заболеваний пневмонией неизвестного происхождения Управлением Роспотребнадзора по Амурской области усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в опубликованном на сайте сообщении.

В ведомстве также отметили, что с туристами, которые выезжают в Китай, проводится профилактическая работа.

Кроме того, областному Минздраву рекомендовано усилить бдительность при обращении больных с признаками ОРВИ, гриппом и пневмонией. Роспотребнадзор просит туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

31 декабря Комитет по делам здравоохранения города Ухань сообщил, что по меньшей мере 27 человек заразились неизвестным видом пневмонии. По характеру заболевания специалисты установили, что все известные ныне случаи являются вирусной пневмонией.

Это сезонное заболевание схожее с простудными вирусами, которое распространяется зимой. Его симптомами является повышение температуры, боли по всему телу, в некоторых случаях вирус поражает легкие, а у больных появляется одышка и проблемы с дыханием. Активность вируса зависит от путей заражения, возраста и иммунитета носителя.