ГАИ проводит в праздники массовые спецоперации для выявления пьяных водителей

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция во время новогодних праздников проводит массовые проверки и спецоперации для выявления нетрезвых водителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре МВД России.

"На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями, - говорится в сообщении МВД. - Повсеместно запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения".

Сотрудники ДПС будут проводить патрулирования на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение заторов и аварий. Также в период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, где существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет приезжающих водителей из соседних областей. "Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время", - отметили в министерстве.

Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме до окончания праздников. Также о недопустимости управления автомобилем в нетрезвом состоянии водителям напомнят различные социальные акции и мероприятия в российских регионах в период праздников.

ДТП с пьяными водителями

В МВД отметили, что за 11 месяцев прошлого года на российских дорогах было зафиксировано 13,8 тыс. аварий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 3,6 тыс. человек и еще 18,8 тыс. пострадали (на 11%, 18,1% и 10% соответственно ниже по сравнению с 2018 годом). За этот же период Госавтоинспекция провела более 113 тыс. профилактических мероприятий по отработке отдельных нарушений правил дорожного движения, из которых свыше 42,3 тыс. составили проверку водителей на состояние опьянения. В результате выявлено более 47,1 тыс. нетрезвых автомобилистов.

"Вместе с тем, как показывает практика, соблазн сесть пьяным за руль у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни усиливается", - добавили в МВД. Госавтоинспекция просит своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.