Празднование Нового года в центре Санкт-Петербурга собрало рекордные 2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Рекордное число петербуржцев и гостей города собралось в ночь с 31 декабря на 1 января в центре города, чтобы отметить Новый год. На праздничные гулянья пришли 2 млн человек, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"Встретили 2020 год новым рекордом! 2 млн человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте!" - говорится на странице комитета "ВКонтакте". Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, в 2019 году на гулянья собралось 1,5 млн человек.