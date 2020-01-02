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Новый год и Рождество - 2020

Празднование Нового года в центре Санкт-Петербурга собрало рекордные 2 млн человек

В прошлом году на гулянья пришли 1,5 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Рекордное число петербуржцев и гостей города собралось в ночь с 31 декабря на 1 января в центре города, чтобы отметить Новый год. На праздничные гулянья пришли 2 млн человек, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"Встретили 2020 год новым рекордом! 2 млн человек отпраздновали Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте!" - говорится на странице комитета "ВКонтакте". Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, в 2019 году на гулянья собралось 1,5 млн человек.

В новогоднюю ночь на Дворцовой площади прошло шоу "Волшебная мастерская Данилы Мастера" с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов. В концертной программе принимали участие артисты телевизионных проектов "Главная сцена" и "Новая Звезда", а также популярные петербургские кавер-группы. Для гостей праздника также прошла дискотека 1990-х, а в три часа ночи прогремел салют.

Как отметили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, безопасность в Центральном районе города во время новогодних гуляний обеспечивали 1,4 тыс. сотрудников полиции, также привлекалась Росгвардия и народные дружины. Грубых нарушений общественного порядка не было.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
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