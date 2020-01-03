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В Железноводске отреставрируют историческую часть Каскадной лестницы

В основном реставрация коснется каскадных фонтанов и ступеней

ПЯТИГОРСК, 3 января. /ТАСС/. Историческую часть самой длинной на юге России Каскадной лестницы в Железноводске Ставропольского края отреставрируют к "высокому" сезону, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"С наступлением первого тепла в Железноводске начнется реставрация верхней части Каскадной лестницы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главным образом реставрация коснется каскадных фонтанов, которые сейчас находятся в удручающем состоянии и не функционируют. Также планируется обновить ступени и восстановить освещение.

Каскадная лестница в Железноводске была построена в начале 1930-х годов. Первый этап "Аллеи каскадов" протяженностью 240 м получил продолжение в 2019 году благодаря победе во Всероссийском конкурсе благоустройства "Малые города РФ".

После продления Каскадной лестницы ее протяженность составляет почти километр, а сама лестница считается самой длинной на юге страны.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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