Поддержка Windows 7 заканчивается 14 января

ТАСС, 4 января. Корпорация Microsoft 14 января останавливает поддержку Windows 7. С момента выхода операционной системы прошло 10 лет, отмечается в сообщении на сайте компании.

Microsoft уточнила, что компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения (ПО). Кроме того, пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности. Все это повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО.

Компания порекомендовала пользователям перейти на Windows 10, подчеркнув преимущества работы этой системы на новых гаджетах.