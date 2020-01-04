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Поддержка Windows 7 заканчивается 14 января

Прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения
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© Ethan Miller/Getty Images

ТАСС, 4 января. Корпорация Microsoft 14 января останавливает поддержку Windows 7. С момента выхода операционной системы прошло 10 лет, отмечается в сообщении на сайте компании.

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Microsoft уточнила, что компьютеры, работающие на Windows 7, не перестанут работать, однако прекратится техническая поддержка и обновление программного обеспечения (ПО). Кроме того, пользователи устаревшей системы перестанут получать обновления и исправления системы безопасности. Все это повышает угрозу вирусов и вредоносного ПО.

Компания порекомендовала пользователям перейти на Windows 10, подчеркнув преимущества работы этой системы на новых гаджетах.

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