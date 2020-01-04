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Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года

В МВД уточнили, что за 2019 год выход из гражданства РФ оформили в отношении десяти человек

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МВД фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос агентства.

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"Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ, за 2019 год - в отношении десяти", - уточнили в МВД.

Как пояснили в ведомстве, согласно закону, рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.

Ранее сообщалось, что в 2016 году от российского гражданства отказалась Мария Гайдар. Годом ранее бывший главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин заявил в интервью радиостанции "Свобода", что отказался от гражданства РФ из-за получения гражданства Украины.

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