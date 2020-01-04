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Собянин поздравил Церетели с днем рождения

Мэр Москвы назвал творчество художника гордостью отечественного искусства

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с поздравлением президенту Российской академии художеств, народному художнику Зурабу Церетели, которому в субботу исполнилось 86 лет. Об этом сообщается в субботу на портале мэра и правительства Москвы.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся художников современности, чье творчество является гордостью отечественного искусства, - говорится в телеграмме. - Ваши выставки в Москве, других городах России и мира вызывают большой интерес поклонников живописи. Созданные вами памятники являются неотъемлемой частью общественного пространства нашей столицы".

Церетели родился в Тбилиси, учился в Тбилисской академии художеств и Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, также обучался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Как художник-монументалист оформил здание парка "Ривьера" в Сочи, гостиницу "Ялта-Интурист" в Ялте, постпредство СССР при ООН в Нью-Йорке, станции Московского метро "Трубная" и "Парк Победы". Среди наиболее известных скульптурных работ - монументы "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, "Рождение нового человека" в Париже, памятник "В ознаменование 300-летия Российского флота" в Москве. Церетели создал более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, провел свыше 40 персональных выставок.

В 1980 году Церетели был удостоен звания народного художника СССР, в 1994 - народного художника России. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". С 1997 года Церетели - президент Российской академии художеств, в 1999 году основал и возглавил Московский музей современного искусства.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияЦеретели, Зураб Константинович
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