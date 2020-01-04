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Пассажиры вынужденно севшего в Перми лайнера вылетели в Петербург

Самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с навигационным оборудованием

ТАСС, 4 января. Пассажиры лайнера, который летел из Тюмени в Санкт-Петербург и совершил вынужденную посадку в Перми из-за технической проблемы, вылетели в пункт назначения резервным бортом, сообщили ТАСС в субботу в справочной аэропорта Большое Савино.

"Резервный борт вылетел в 17:20 по пермскому времени (15:20 мск)", - сказала собеседница агентства.

В субботу утром самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург, приземлился в Перми из-за проблем с навигационным оборудованием. По данным пресс-службы аэропорта, на борту находилось 176 пассажиров. В Уральской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что в результате вынужденной посадки никто не пострадал, но ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Чтобы доставить пассажиров в Санкт-Петербург, в субботу из Москвы в Пермь был направлен резервный борт авиакомпании Red Wings.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургТюменская областьПермский край
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