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В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин рассмотрит этот вопрос в декабре
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия. Об этом сообщается в плане законопроектной деятельности на 2020 год, опубликованном на сайте Кабмина РФ в субботу.

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"О внесении изменений в статью 13 Семейного кодекса... и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста 18 лет, вступать в брак)", - сообщается в документе.

Отмечается, что предложения представят в правительство в декабре 2020 года. Ожидается, что законопроект внесут в Госдуму в феврале 2021 года. Ответственным за подготовку назначено Министерство юстиции РФ.

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Россия
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