В Крыму эксперты устанавливают по перстню личность погибшего в XVIII веке русского офицера

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Работники Центрального музея Тавриды в Крыму приступили к установлению по найденному перстню личности русского офицера, погибшего во время похода князя Василия Долгорукова, сообщил ТАСС директор музея Андрей Мальгин.

В мае 2019 года Мальгин сообщал ТАСС, что эксперты музея идентифицировали принадлежность массового захоронения русских солдат и офицеров, которое случайно было обнаружено поисковиками в 2017 году неподалеку от Турецкого вала у нынешнего города Армянск. Это были военнослужащие армии князя Василия Долгорукова, занявшего Крым в 1771 году в ходе русско-турецкой войны. Были обнаружены останки 861 русского воина. Среди них были и офицеры, в частности нашли перстень с буквой Q, которая, предположительно, была начальной в имени или фамилии.

"Наши эксперты приступили к установлению личности погибшего воина по найденному перстню, который могли носить только представители дворянства, офицеры. Пока нам известная только одна буква Q, которая выбита на перстне", - сказал Мальгин.

По его словам, работы проходят в Тавельском архиве Василия Попова, обер-квартирмейстера армии Долгорукова, а затем начальника канцелярии князя Григория Потемкина. Архив спас в период Гражданской войны сын академика Владимира Вернадского профессор Георгий Вернадским, который в 1920 году возглавлял отдел печати в управлении барона Петра Врангеля.

"Проблема в том, что архивов армии Долгорукова не сохранилось, они были утрачены где-то на переломе эпох. Есть только отдельные документы в Тавельском архиве, который составил основу Государственного архива Крыма, о награждениях, отчеты, но пока нам нигде не мелькнуло какое-то имя, которое можно было идентифицировать", - сообщил директор музея.

По его словам, в архиве несколько тысяч листов, относящихся к периоду армии Долгорукова. В нем есть документы с автографами Долгорукова, Потемкина, полководца графа Суворова. "Это очень ценный архив, который собирался с конца XVIII века, он содержит как политические документы, так и хозяйственные. Возможно, загадка владельца перстня разрешится, и мы узнаем, кто это был", - рассказал Мальгин.

О взятии Крыма

Русско-турецкая война (1768-1774 годов), велась Россией с Османской империей за выход к Черному морю. В июне 1771 года 2-я русская армия под командованием Долгорукова взяла Перекопскую крепость, которую оборонял гарнизон татар и турок. За 16 дней Крым был полностью занят русскими войсками. По итогам войны в состав Российской империи вошли крымские крепости Керчь и Еникале.