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В 2019 году от лихорадки Эбола в ДР Конго умерли более 1,8 тыс. человек

За две последние недели декабря прошлого года заболело 29 человек

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Более 2700 человек заболели в 2019 году лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и более 1800 из них умерли. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованные в Женеве.

Как отмечается в ее первом в этом году информационном бюллетене, с августа 2018 года, когда началась эпидемия опасного недуга, и по 1 января 2020 года в провинциях Северное Киву и Итури 3382 человека заболели и 2232 умерли. По состоянию на 1 января 2019 года было 602 заболевших и 366 умерших. Таким образом в течение 2019 года было выявлено 2780 новых случаев болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), и в 1866 случаях она закончилась летальным исходом.

Отмечается, что за две последние недели декабря заболело 29 человек. Эти случаи выявлены в восьми медико-санитарных районах ДРК, в том числе 18 - в Мабалако, пять - в Кулунгуте и четыре - в Бутембо. При этом "три из четырех заболевших в Бутембо заразились в результате передачи вируса в цепочке, насчитывающей более 50 человек".

Начало этой цепочке было положено в медико-санитарном районе Алойя, где был зафиксирован первый за время нынешней эпидемии случай повторного заболевания БВВЭ. Один человек с рецидивом Эболы "инфицировал несколько других лиц среди членов семьи", указывает ВОЗ. Что касается пяти человек, заболевших в конце декабря в Кулунгуте, то там, поясняет организация, речь идет об "отдельной эпидемиологической цепочке передачи вируса, источник которой в настоящее время устанавливается".

Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Теги
Конго (ДРК)
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