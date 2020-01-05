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СК наградит подростков, попытавшихся защитить женщину от грабителя под Нижним Новгородом

Злоумышленник ранил молодых людей ножом, один из подростков умер на месте

ТАСС, 5 января. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил наградить двух молодых людей, попытавшихся защитить от нападения женщину в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, вечером 3 января на улице Котовского в Павлово мужчина напал на женщину, на крики которой откликнулись двое молодых людей в возрасте 18 и 17 лет. Подозреваемый попытался скрыться, но подростки догнали грабителя. В потасовке нападавший ранил их ножом и убежал. Один из потерпевших умер на месте, 17-летний подросток госпитализирован.

"Александр Бастрыкин дал указание представить необходимые документы для награждения молодых людей, - сказала Петренко. - Председатель СК России поручил своим подчиненным связаться с семьей погибшего молодого человека и оказать необходимую поддержку".

По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в нападении задержали ранее судимого мужчину 1961 года рождения, он арестован и ему предъявлено обвинение. Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. "В ходе расследования уголовного дела действиям обвиняемого также будет дана правовая оценка и в связи с нападением на женщину, а также причинением телесных повреждений второму потерпевшему", - добавила представитель СК.

Теги
РоссияНижегородская область
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