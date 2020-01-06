Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал рост туристического потока с Украины признанием гражданами соседней страны российского статуса Крыма. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек (туристический поток по итогам 2019 года - прим. ТАСС). Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - говорится в сообщении.

По его словам, всего в 2019 году в Крыму отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателей 2018 года. При этом 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тыс. - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего по мосту по направлению в Крым проследовали более 2,5 млн автотранспортных средств. Еще более 200 тыс. человек, по данным Министерства курортов и туризма республики, отдохнут в Крыму в период новогодних праздников.

Аксенов добавил, что порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг.