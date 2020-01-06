{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов назвал рост турпотока с Украины признанием российского статуса Крыма

По словам главы республики, в 2019 году в Крыму отдохнули около 1,1 млн жителей Украины
Глава Республики Крым Сергей Аксенов Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал рост туристического потока с Украины признанием гражданами соседней страны российского статуса Крыма. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек (туристический поток по итогам 2019 года - прим. ТАСС). Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - говорится в сообщении.

По его словам, всего в 2019 году в Крыму отдохнули 7,43 млн туристов, что на 9,3% выше показателей 2018 года. При этом 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тыс. - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути. Всего по мосту по направлению в Крым проследовали более 2,5 млн автотранспортных средств. Еще более 200 тыс. человек, по данным Министерства курортов и туризма республики, отдохнут в Крыму в период новогодних праздников.

Аксенов добавил, что порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн человек, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
В России в 2019 году заблокировали около 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках
Большая часть веб-ресурсов зарегистрирована за пределами страны, сообщили в пресс-центре МВД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС