Музей русских суеверий и эпос. Чем привлекает туристов в новогодние каникулы Куршская коса

КАЛИНИНГРАД, 6 января. /ТАСС/. Музеи и экологические тропы Куршской косы в период новогодних каникул привлекают до 3 тыс. туристов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

Куршская коса длиной 98 км (российская часть - 48 км) от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - самая протяженная песчаная коса в мире, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря, - образовалась около 6 тыс. лет назад. Большинство туристов включают косу в программу тура в Калининградскую область; в год сюда приезжают до 500 тыс. человек, пик приходится на летние месяцы.

"Конечно, зимой туристов к нам приезжает меньше, чем летом - в пик туристического сезона. Но в период новогодних каникул ситуация резко меняется. Каждый год, начиная прямо с первого января, у нас большой поток людей <...> Кто-то едет через нашу территорию в Литву, часть - жители поселков Рыбачий и Морское [расположенных на косе]. Но в визит-центр национального парка едут именно туристы, в музей ежедневно приходят до 300 человек. То есть не меньше трех тысяч гостей в период зимних каникул - это именно туристы, и нам есть о чем им рассказать", - сказала Большакова.

Музей русских суеверий

На территории визит-центра разместились русская богатырская застава, деревня викингов, музей национального парка. Фигура кикиморы указывает на двухэтажную деревянную избу, - "Музей русских суеверий". "Музей существует с 25 мая 2002 года. ... Домовые, лешие, полевые - всего их здесь 70 (деревянных фигур). Я к этому не стремился, но получилось так, что эта коллекция единственная в России", - рассказал ТАСС создатель музея, резчик по дереву Михаил Семенов. "Никто из резчиков по дереву просто не брался за эту тему, а она оказалась очень интересной, я решил, что это история культуры, и так оно и есть. Все собранное здесь, истории домовых и леших, связано с бытом, поверьями и традициями", - пояснил он. В коллекции главный Домовой - хранитель дома, помощник семье, Воструха, оберегавший дом от воров и пожаров, Банник и Банница, отвечающие за баню, которая считалась пограничным местом между двумя мирами. "Таких добрых, смешных и веселых персонажей нет ни у кого в мире. Гоблины, тролли - вся эта публика западноевропейская - очень злобная, с ними не договоришься, а с нашими можно - угостил Домового 10 февраля - и все будет хорошо, будет оберегать", - подчеркнул Семенов.

"В музее мы не просто собрали предметы, заговоры, но и стараемся объяснить их, поэтому к нам идут. Задачей было показать, как жили наши предки, как относились к окружающему миру. Об этом нужно помнить", - добавил собеседник агентства, отметив, что за время существования в музее побывали более 500 тыс. посетителей.

Кусатели ворон

Коренными жителями Куршской косы были древние племена куршей. Здесь появлялись викинги - впервые их следы были обнаружены археологами в 1893 году, а в 2008 году было установлено, что в X-XI веках они имели постоянное поселение недалеко от современного поселка Рыбачий. "Викинги не конфликтовали с куршами, останавливались на стоянку, торговали", - рассказала ТАСС Ольга Большакова. В XIII веке, после завоевания Пруссии Тевтонским орденом, на косе постепенно начинают вырубать леса. К середине XVIII века дороги, остатки лесов и орденских замков, рыбацкие селения засыпаются песками. В скудном рационе местных жителей остаются рыба и завезенные овощи, развивается новый промысел - ловля серых ворон. "Здесь не было пастбищ, не было полей, где можно было что-то выращивать, после гибели лесов не на кого стало охотиться, стало много серых ворон. И здесь научились ловить и готовить их, появилась профессия - кусатель ворон", - рассказала она.

Серая ворона очень умная птица. За все годы существования полевой стационарной орнитологической станции "Фрингилла", основанной на косе в 1901 году, орнитологам ни разу не удалось поймать эту птицу, отметила собеседница. Жители косы научились это делать. "Поймав ворону, птицелов надкусывал череп птицы, чтобы быстро умертвить ее, отсюда название", - пояснила Большакова. После каждой такой процедуры охотник выпивал стопочку шнапса, чтобы избежать инфекции - по его состоянию издалека можно было судить, насколько удачной была охота, добавила она. Считалось, что застреленная птица пахнет порохом и менее вкусна, поэтому их кусали, уточнила собеседница. Ворон ощипывали, потрошили и готовили как курицу, только процесс был дольше, их также солили в бочках.

Музей в визит-центре национального парка также рассказывает об истории планерной школы, открытой на Куршской косе в октябре 1922 года и воспитавшей около 30 тыс. летчиков, об орнитологический станции, о традициях и промыслах местных жителей, о легендах, например, о сказочной великанше Неринге, которая построила косу, отделившую Куршский залив от моря, наносив песка в подоле платья, чтобы спасти свой народ от шторма, бушевавшего 13 лет.

Старый Новый год

Куршская коса собрала эпос разных народов, бывавших здесь - от преданий и мифов куршей, викингов и тевтонцев, до скандинавских, немецких, литовских, польских и русских народных сказок. Им посвятят праздник старого Нового года в визит-центре национального парка, рассказала ТАСС методист парка по экологическому просвещению и туризму Юлия Игнатьева. "Под старый Новый год (11 января) мы вспомним народные сказания и сказки знаменитых сказочников - Гофмана, братьев Гримм, вспомним Дедов Морозов разных стран", - сказала она. "Мы будем рассказывать об истории Куршской косы, о ее растительном и животном мире - это будет новогоднее занятие на природе, по всей территории визит- центра", - уточнила собеседница. Гости смогут попробовать настоящий средневековый обед в "Рыцарском зале", потренироваться в искусстве владения старинными приемами боя, на богатырской заставе, загадать желание и привязать ниточки "на счастье" у Музея Русских суеверий, добавила она. "Это будет новогодняя сказка и для детей, и для взрослых", - пообещала Игнатьева.