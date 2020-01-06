Путин прибыл на рождественское богослужение в Спасо-Преображенский собор в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.

Ночную Божественную литургию в Рождество служит настоятель собора Николай Брындин. На праздничной службе также присутствуют полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Собор заполнен прихожанами, многие из которых привели с собой детей.

В Спасо-Преображенском соборе Путин уже встречал Рождество в 2019 году, а также в 2012 году, будучи премьер-министром. Тогда же президент рассказал журналистам, что в младенчестве был крещен в этом соборе.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 году на Преображенской площади, где 30-е годы XVIII века размещался двор гренадерской роты этого полка. Храм никогда не закрывался для богослужения, однако, как и все приходы страны, серьезно пострадал в 20-е годы XX века.