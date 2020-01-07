Патриарх Кирилл: вторжение в семью извне несет в себе негативные последствия

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Законодательное вторжение в отношения внутри семьи могут быть разрушительны для нее. Такое мнение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал в рождественском интервью телеканалу " Россия-1 " во вторник.

"В первую очередь мы должны защищать семью, всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия <...> Мы обращаемся с очень простым посланием: для того, чтобы любить другого, нужно другому что-то отдавать от себя <...> Может ли в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу, жить интересами друг друга, произойти физическое насилие? Абсолютно невозможно!" - сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

По его мнению, "понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто, заимствованное со стороны, из-за рубежа", а принятие связанных с ним законов в зарубежных странах может создать у законодателей "некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах".

В конце ноября 2019 года законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совета Федерации. Отзывы на него принимались до 15 декабря включительно, их пришло около 11 тыс. Как заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, законопроект еще раз будет подробно обсуждаться с общественными организациями, в том числе выступающими против этой инициативы, а конструктивные предложения и идеи будут собраны и учтены в итоговом варианте законопроекта.