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Пострадавших в ДТП с автобусом в Тюменской области женщину и ребенка выписали из больницы

Авария произошла 6 января на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в момент ДТП в автобусе находилось 30 человек

ТАСС, 7 января. В Тюменской области женщину и ребенка, которые попали в больницу в результате произошедшего накануне столкновения автобуса и грузового автомобиля, выписали, сообщили ТАСС во вторник в областном департаменте здравоохранения.

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В понедельник на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись автобус и грузовик. Со ссылкой на региональный департамент здравоохранения сообщалось, что семь из девяти пострадавших получили необходимую медицинскую помощь, в больнице находятся женщина и ее ребенок.

"Благодаря усилиям врачей больницы Тобольска, уже вчера к вечеру женщина была переведена в травматологическое отделение. Сегодня ее выписали на амбулаторное наблюдение. У ребенка травм не выявлено, он также отправился домой с мамой", - сказали в областном депздраве.

Авария произошла в понедельник на 266-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Столкнулись автобус и грузовой автомобиль ISUZU. В автобусе, следовавшем из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. По информации управления автомобильных дорог, на момент аварии каких-либо неблагоприятных условий не было, также нет претензий к дорожному полотну. По предварительной причине, водитель автобуса не предоставил преимущество грузовику при развороте.

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