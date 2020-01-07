Патриарх Кирилл поздравил с Рождеством пациентов детской больницы святого Владимира

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в праздник Рождества Христова посетили детскую городскую клиническую больницу святого Владимира в Москве, пообщались с детьми, родителями и врачами, а также вручили подарки маленьким пациентам.

"Важной частью моего празднования является посещение больных, в том числе детей, потому что считаю, что посещение человека, который переживает нелегкий момент своей жизни, может быть полезным для него. И для меня очень полезно видеть замечательную работу врачей, заботу родителей, мужество маленьких пациентов. Хотел бы всем пожелать полного исцеления от недугов и болезней, чтобы вы росли сильными, мужественными, умными и обязательно добрыми, потому что без добра в сердце человека не может быть счастья", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви особо отметил работу врачей и медицинского персонала, который каждый день посвящает делу оказания помощи детям. "Я хотел бы пожелать от всего сердца тем, кто лечит, сил, крепости духа, здравия и осознание того, что совершаемое вами дело имеет огромное значение для людей уже по одному тому, что результатом этой работы является исцеление человека. А здоровье есть непременное условие благополучной счастливой жизни, поэтому каждый доктор, помогающий больному, помогает стать счастливым. Дай Бог, чтобы это благородное делание, эта замечательная профессия пользовалась поддержкой общества, государства, а церковь исторически всегда была с теми, кто трудится для исцеления человеческих недугов", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

В качестве рождественского подарка дети получили наборы со сладостями, а больнице передано оборудование для ускорения послеоперационного восстановления, а также игрушки для игровых комнат.

Детская городская клиническая больница святого Владимира основана в 1876 году. В настоящее время в больнице работает 41 отделение, в том числе 21 клиническое. Общая коечная мощность - 814 коек, из них 24 койки реанимации и интенсивной терапии, 5 коек дневного стационара нефрологического профиля, имеется также консультативно-диагностическое отделение. В больнице работают 255 врачей, 88 из них имеют высшую квалификационную категорию по специальности, 4 профессора, 7 докторов медицинских наук, 44 кандидата медицинских наук.