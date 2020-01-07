Папа Римский Франциск поздравил верующих с православным Рождеством

ВАТИКАН, 7 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск поздравил восточные православные и католические церкви, которые отмечают Рождество (по Юлианскому календарю). С поздравлениями глава Римско-католической церкви обратился во вторник через свой Twitter.

"Сегодня обращаю свои мысли к братьям из восточных церквей, католических и православных, которые отмечают Рождество Спасителя. Всем желаю света и мира Христова", - говорится в посте, размещенном на официальном аккаунте понтифика на девяти языках, включая латинский и арабский.

Франциск обратил к православным слова с поздравлениями с наступающим Рождеством и в понедельник во время проповеди по случаю праздника Богоявления (святой Епифании, в народе - Бефаны), который католики отмечают 6 января, завершая цикл рождественских и новогодних гуляний.

Православные на Апеннинах по традиции отметили Рождество торжественными службами в православных приходах, которых насчитывается более 60 в составе Администрации приходов Московского патриархата в Италии, включая такие важные паломнические центры, как храмы святой великомученицы Екатерины и святителя и чудотворца Николая в Риме, патриаршее подворье во имя святителя Николая Чудотворца в Бари, исторический Никольский храм в Мерано. Благополучно Рождество отметили и в православных общинах в Сан-Ремо и Флоренции, которые в знак несогласия с действиями Константинопольского патриархата недавно перешли в подчинение Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

"Все слава богу. С Рождеством!" - ответил на соответствующий вопрос ТАСС настоятель православного храма в Сан-Ремо отец Дионисий (Байков).