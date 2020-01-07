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Путин в Дамаске посетил одну из старейших мечетей в мире

Президенту показали одну из святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя

ДАМАСК, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, совершающий во вторник визит в Сирию, посетил в сопровождении президента арабской республики Башара Асада Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Это одна из крупнейших и старейших мечетей в мире.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, экскурсию для главы государства вместе с Асадом провел директор музея мечети. В частности, Путину показали одну из святынь - нетленную голову Иоанна Крестителя. Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и у мусульман.

"На память о посещении мечети Путин преподнес в подарок Коран XVII века", - сказал Песков.

Позднее кортеж президента России переехал к православной Церкви святой Девы Марии, где Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.

"Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане, и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами", - рассказал пресс-секретарь российского лидера. "Иоанн Х также отметил, что, если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", - добавил Песков.

Агентство SANA также сообщило, что по случаю праздника Рождества Христова Путин преподнес иерарху восточной православной церкви икону Богородицы, написанную в России. Кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Дамаске (Марьямия) считается старейшим православным собором Сирии, на ее территории находится резиденция Антиохийского патриарха.

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Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезПесков, Дмитрий Сергеевич
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