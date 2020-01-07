В Перми начался всероссийский Рождественский турнир по снежной и ледовой скульптуре

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Всероссийский Рождественский турнир по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" начался в Перми, десять скульпторов из регионов страны приехали в краевую столицу, чтобы побороться за право попасть на Кубок России 2021 года. Об этом ТАСС во вторник рассказала заместитель генерального директора фонда скульпторов России "Единение", куратор турнира Светлана Колчанова.

"Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проводится раз в два года. Последний раз он проходил в январе 2019 года, в этом году мы проводим отборочный тур этого проекта, участники Рождественского турнира сражаются за возможность участвовать в Кубке 2021 года без прохождения конкурсного отбора, они автоматически становятся его участниками. А конкурс обычно на Кубок очень высокий, много заявок, отбор сложный. В этот раз участвует пять команд, география от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре", - сказала она.

Как пояснила Колчанова, участниками турнира стали опытные российские скульпторы, которые в 2019 году не смогли пройти конкурсный отбор Кубка "Зимний вернисаж", организаторы решили дать им возможность вновь попытать свои силы. В каждой команде работают по два человека, за пять дней им предстоит создать скульптуры изо льда на тему коми-пермяцкой мифологии, легенд народов древней Пармы, пермского "звериного стиля". Лед специально добывали к фестивалю в одном из озер Пермского края.

Александр Савинов из Екатеринбурга работает в паре с Павлом Соловьевым, они задумали создать почти четырехметровую скульптуру под названием "Последняя песнь Шамана". "У нас там получается рука, которая держит бубен. Шаман это зачастую перемещение из одного мира в другой. Тема фольклора всегда интересна, можно с ней поработать, потому что ее можно модернизировать, мы с этой темой периодически сталкиваемся, у нас уже есть наработки", - рассказал ТАСС Савинов.

По его словам, при работе в ход пойдут электропила, специальная терка для выравнивания льда, стамески и фрезер. Мастера могут работать и в минус 40, но все же оптимально, когда средняя температура воздуха минус десять градусов. По прогнозам синоптиков, в Перми на этой неделе будет от минус четырех до минус одиннадцати градусов мороза.

Рождественский турнир Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организаторы и учредители Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" - администрация города Перми и Некоммерческий Фонд скульпторов России "Единение" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Пермского края.