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Еще восемь человек госпитализированы в Гонконге после поездки в Ухань

Жертвой неизвестной пневмонии стали люди в возрасте от трех до 60 лет

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 января. /ТАСС/. Еще восемь пациентов госпитализированы в Гонконге за последние сутки после недавних поездок в город Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй), где была отмечена вспышка неизвестной формы пневмонии. Об этом сообщили в среду службы здравоохранения этого специального административного района.

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"Пациенты помещены в карантин, их состояние стабильное", - отмечается в заявлении. Заболевшие в возрасте от трех лет до 61 года были доставлены в больницы с температурой, признаками респираторной инфекции и пневмонии. За последние две недели все они побывали в городе Ухань, но не посещали там рынок свежих морепродуктов, с которым связывают многие случаи инфицирования.

В общей сложности с аналогичными симптомами с начала года здесь были госпитализированы 38 человек после поездок в этот китайский город. К настоящему времени 21 пациент уже выписан.

По последним данным, число заболевших неизвестной формой пневмонии в Ухане составило 59 человек. Власти Гонконга ввели усиленный режим санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, используют сканеры в аэропорту для выявления пассажиров с повышенной температурой.

Местные эксперты предупреждают, что новое заболевание имеет сходство с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония). Вспышка этой инфекции в 2003 году унесла жизни почти 300 жителей Гонконга. В то же время природа нового вируса пока остается неизвестной.

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