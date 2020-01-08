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АТОР: несколько десятков российских туристов могут находиться в Иране

Подавляющее большинство путешественников уже вернулись в Россию

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп, могут находиться сейчас в Иране. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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"В каникулярный период их число [российских туристов] могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулись в Россию. Таким образом в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более трех-четырех десятков туристов из РФ как возможный максимум, но, скорее всего, меньше этого количества", - отмечается в сообщении.

За первые три квартала 2019 года в Иран выехали 16 тыс. 870 граждан РФ, в том числе с целью туризма 1 тыс. 972 человека, сообщает АТОР со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России. Данные за полный 2019 год пока не приводятся.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока.

Теги
ИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в ИракеКрушение Boeing-737 в Тегеране
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