АТОР: несколько десятков российских туристов могут находиться в Иране

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Несколько десятков российских туристов, в основном самостоятельных или путешествующих в составе небольших корпоративных групп, могут находиться сейчас в Иране. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В каникулярный период их число [российских туристов] могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулись в Россию. Таким образом в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более трех-четырех десятков туристов из РФ как возможный максимум, но, скорее всего, меньше этого количества", - отмечается в сообщении.

За первые три квартала 2019 года в Иран выехали 16 тыс. 870 граждан РФ, в том числе с целью туризма 1 тыс. 972 человека, сообщает АТОР со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ России. Данные за полный 2019 год пока не приводятся.

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о безопасности полетов и туризма в регионе Ближнего Востока.