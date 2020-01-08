CNBC: защита Вайнштейна потребовала отвода судьи по делу продюсера

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Адвокаты Харви Вайнштейна предложили в среду судье Джеймсу Берку, который председательствует при рассмотрении обвинений в адрес кинопродюсера, взять самоотвод ввиду пристрастности к ответчику. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его данным, адвокаты Вайнштейна аргументировали свое требование тем, что член суда Манхэттена во вторник в грубой форме пригрозил заключить обвиняемого под стражу за нарушение запрета на использование сотового телефона во время слушаний. С точки зрения стороны защиты, Берк пересек черту дозволенного, допустив "пристрастные и подстрекательские" выражения по отношению к продюсеру.

В федеральном суде Нью-Йорка 6 января начался судебный процесс по делу кинопродюсера, обвиняемого в домогательствах и изнасиловании. Обвинителями по данному делу выступают три женщины. Вайнштейн заявил о своей невиновности по обвинениям в преступлениях сексуального характера, совершенных в 2006 и 2013 годах.