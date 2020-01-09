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Сомнолог дал рекомендации по восстановлению режима сна после праздников

Врач-сомнолог Александр Калинкин посоветовал вставать и ложиться примерно в одно и то же время на протяжении рабочей недели, включая выходные. Возвращение в рабочий ритм займет порядка двух недель

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Возвращение в рабочий ритм и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель. Ускорить процесс помогут систематический отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, рассказал ТАСС руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. Михаила Васильевича Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

"Надо придерживаться своего рабочего графика - вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные, - рассказал специалист. - Полная адаптация к новому ритму происходит в течение двух недель".

Калинкин добавил, что нормой для взрослого человека является семь-девять часов сна. Просыпаться лучше всего рано и засыпать, соответственно, тоже раньше. Оптимальный интервал отхода ко сну и пробуждения - с 10 часов вечера до семи часов утра. Постоянный недосып может привести к дневной сонливости, ухудшению настроения, а также к расстройству пищевого поведения. Для поддержания бодрости человек начинает потреблять больше кофе и сладкого, что в дальнейшем также скажется на качестве сна, пояснил сомнолог.

Правила хорошего сна

Чтобы быстро засыпать и иметь крепкий сон, сомнолог рекомендует в вечерние часы ограничить количество света в комнате, в том числе минимизировать свечение экранов телевизоров, компьютеров и телефонов. "Наличие темноты - это пусковой механизм для выработки мелатонина, гормона ночи", - пояснил Калинкин.

Второе правило - свести к минимуму употребление кофеиносодержащих напитков во второй половине дня. Также не стоит пить алкогольные напитки и курить, так как алкоголь фрагментирует сон и провоцирует более ранее пробуждение, что может привести к хронизации проблем со сном.

"Еще одно правило - ограничение калорийности пищи в вечерние часы, особенно легких углеводов, которые тоже могут ухудшить качество сна", - заключил специалист.

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