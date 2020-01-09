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В Швейцарии лесной кот объявлен животным 2020 года

Основным местом обитания хищника стали Юрские горы на юго-западе страны
Лесной кот (Felis silvestris) EPA/RONALD WITTEK
Описание
Лесной кот (Felis silvestris)
© EPA/RONALD WITTEK

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила лесного кота (лат. - Felis silvestris) животным 2020 года. Этот шаг призван привлечь внимание к проблеме охраны фауны в Швейцарии. Хищник будет "послом" диких лесов, символизируя эффективную защиту природы, заявила Pro Natura.

Лесной кот находился на грани исчезновения, но в последние годы ситуация в отношении этого животного изменилась к лучшему - его ареал расширился. Охраняемые от вырубки лесные массивы предоставляют этому животному пространство для охоты и воспроизводства потомства. Лесной кот, которого называют также европейским котом, обитает в Европе, на севере Азии и в Африке. Он ведет одиночный образ жизни на определенной территории, которую "метит".

"К счастью, лесной кот был вовремя взят под охрану", - констатирует Pro Natura. Организация отметила, что сейчас основным местом его обитания стали Юрские горы на юго-западе страны. Специалистам, видимо, так и не удастся установить, выжило ли в свое время хоть одно животное этого вида в Швейцарии, или же все нынешние особи мигрировали из Франции. Известно, что в 60-е и 70-е годы прошлого века было предпринято несколько попыток реинтродукции лесного кота в местную природную среду.

Эксперты напоминают, что дикого кота непросто отличить от домашнего. В Швейцарии насчитывается около 1,6 млн домашних котов и кошек. Многие из них привыкли "гулять сами по себе", а некоторые одичали, и их тоже можно встретить в лесу. Pro Natura считает одной из самых больших "среднесрочных угроз" для лесного кота возможное скрещивание с домашними сородичами, и призывает в этой связи к "ответственному поведению" владельцев домашних котов и кошек. Она выступает за охрану мест обитания лесных котов в Юрских горах и создание между такими районами  природных коридоров, чтобы эти животные могли безопасно перемещаться.

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Швейцария
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