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В 2019 году интернет-услугами через сайт ГИБДД воспользовались более 820 млн раз

На сайте Госавтоинспекции функционирует несколько интерактивных сервисов, призванных упростить и ускорить получение гражданами важной информации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россияне и граждане других стран в минувшем году свыше 820 млн раз воспользовались различными интернет-услугами, которые предоставляются через сайт российской ГИБДД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Количество интерактивных сервисов, предоставляющих свои услуги через официальный сайт ГИБДД, постоянно увеличивается, а информация, которую они содержат, становится все более детальной и простой в использовании. В минувшем году услугами этого ресурса воспользовались свыше 820 млн раз", - рассказала она.

По ее словам, на сегодняшний день на сайте Госавтоинспекции успешно функционирует несколько интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами важной для них информации. "В частности, сервис проверки наличия неоплаченных штрафов позволяет узнать обо всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны. В 2018 году граждане проверили через него свои штрафы более 405,6 млн раз. За 2019 год эта цифра составила свыше 500 млн", - отметила представитель МВД. Этот сервис предоставляет фотоматериалы, послуживших доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений.

"Сервис проверки транспортных средств позволяет проверить историю автомобиля на предмет розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений, что востребовано гражданами при заключении сделок купли-продажи транспортных средств. На протяжении 2018 года граждане обратились к интернет-ресурсу Госавтоинспекции за этой услугой более 257,5 млн раз, а в 2019 году она запрашивалась более 304,3 млн раз", - рассказала Волк.

Так, по ее словам, проверкой участия транспортного средства в ДТП в 2019 году интересовались 124 млн раз (в 2018 году - свыше 117,6 млн раз). За 2019 год поступило 85,7 млн обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске (в 2018 году - 58,8 млн раз), наличие ограничений у того или иного транспортного средства в 2019 году проверили 94,6 млн раз (в 2018 году - 80,2 млн раз).

Также Волк рассказала об услуге проверки водительских удостоверений. Она предоставляет гражданам и работодателям, принимающим на работу и выпускающим на линию водителей, возможность получить информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске, есть ли сведения о лишении его владельца права управления транспортными средствами. "В 2018 году через сервис было осуществлено 13,5 млн проверок водительских удостоверений, а в 2019 таких проверок проведено более 20 млн", - отметила она.

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