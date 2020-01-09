Во Франции вернули 10 тонн незаконно выброшенного мусора его "владельцу"

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Муниципальные служащие французской коммуны Леньевиль (департамент Уаза) разыскали нарушителя, который вывез около 10 тонн различных отходов за черту города в поле, и вернули ему весь мусор. Как сообщил в своем Facebook мэр коммуны Кристоф Дитрих, мужчину также ждал внушительный штраф.

"Мы вычислили того, кто это сделал, это было несложно: он проехал под всеми камерами в городе", - рассказал он, отметив, что за день машина около десятка раз курсировала между домом нарушителя и местом незаконной свалки.

После этого муниципальные служащие погрузили мусор в пять фургонов и отвезли его на загородный участок этого человека, где и выгрузили. Мэр также выложил запись разговора с нарушителем, в ходе которого напомнил ему о существовании законных свалок и способов вывоза мусора, а также уведомил о необходимости заплатить €4 тыс. за работу по ликвидации следов незаконной деятельности.

Проблема "диких свалок" является одной из широко обсуждаемых во французском обществе на фоне постоянной пропаганды борьбы с загрязнением окружающей среды. Причина кроется как в нежелании граждан платить за вывоз мусора, так и в работе фиктивных компаний по уборке отходов, которые вместо мусороперерабатывающих заводов вывозят содержимое уличных баков в тихий уголок за городом.

В сентябре 2019 года французская ассоциация "Берег Сены, природа, окружающая среда" (RSNE) обратилась в суд после очередного отказа властей санкционировать уборку нелегальной свалки под Парижем, где скопилось около 7 тыс. кубометров мусора. Особую опасность, по словам активистов, представляет листовой асбест, который под воздействием дождей и ветра крошится и разносится пылью за пределы свалки. Организация сообщила, что пыталась добиться от мэрии согласия на бесплатную уборку территории силами волонтеров, начиная с 2017 года.