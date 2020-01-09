В ГИБДД сообщили о росте числа оформленных по европротоколу ДТП в 2019 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Количество оформленных по европротоколу ДТП в России увеличилось в прошлом году. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции России, всего зафиксировано более 752 тыс. таких обращений.

"По сведениям автостраховщиков, количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по европротоколу, по итогам января-ноября 2019 года выросло на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев 2019 года зафиксировано 752,3 тыс. обращений потерпевших, оформивших европротокол. За аналогичный период 2018 года этот показатель равнялся 623,4 тыс. человек. Статистика за этот период показывает, что доля водителей, оформивших ДТП с применением европротокола, в целом по России составила 52,6%", - говорится в сообщении.

Упрощенный порядок оформления автоаварии без вызова представителей Госавтоинспекции (европротокол) позволяет существенно экономить время водителей автомобилей, попавших в аварийную ситуацию, избежать заторов на дорогах, а также более эффективно использовать личный состав дорожно-патрульной службы, уточнили в ГИБДД.