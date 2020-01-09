Уволенная главой Урюпинска редактор районной газеты подала иск о восстановлении на работе

ВОЛГОГРАД, 9 января. /ТАСС/. Урюпинский городской суд принял к производству иск уволенной с должности главного редактора районной газеты "Урюпинская правда" Ольги Шушлебиной о восстановлении на работе в прежней должности. Как заявила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в пятницу, 10 января, для подготовки к судебному процессу состоится беседа судьи с участниками сторон, где ответчиком выступает глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков, уволивший главного редактора районной газеты.

Ранее "Российская газета" сообщила, что глава администрации уволил главного редактора "Урюпинской правды" за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фото областного депутата.

"Для подготовки дела к судебному разбирательству в целях уточнения обстоятельств, а также выяснения правовых позиций сторон судом в рамках главы 14 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ на 10 января назначена беседа с участниками процесса. На данном этапе уточняются фактические обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, разрешается вопрос о составе лиц, участвующих в деле, вопрос о необходимости истребования доказательств, а также рассматривается возможность примирения сторон. По итогам беседы будет назначена дата судебного заседания, на котором дело будет рассматриваться по существу", - сказала Вальковская.

В числе третьих лиц по делу привлекается областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики, а также администрация Урюпинского района и муниципальное автономное учреждение (МАУ) "Редакция газеты "Урюпинская правда".

Областные власти не комментируют ТАСС историю с увольнением главного редактора "Урюпинской правды", комментарий главы города Урюпинска Хорошенькова агентству получить также не удалось.