В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

ТАСС, 9 января. Компания Apple проверяет фотографии, загружаемые в свой облачный сервис iCloud, для того, чтобы бороться с насилием в отношении детей. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на руководителя службы защиты информации Джейн Хорват.

"Мы используем несколько технологий для отслеживания случаев сексуального насилия над детьми", - приводит издание слова Хорват, выступавшей на международной выставке электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Помимо этого на сайте компании сообщается, что в Apple используют "технологию распознавания изображений для того, чтобы находить и докладывать о фактах насилия над детьми".

Компания не поясняет, какое именно программное обеспечение используется для этих целей, однако, по сведениям издания, это может быть система PhotoDNA, которая сравнивает новые изображения с загруженными ранее в базу данных. Подобной технологией также пользуются Facebook, Google и Twitter.